Seja bem-vindo ao Sistema de solicitação on-line de aplicação da lei da MEXC Global, divulgamos informações do usuário exclusivamente de acordo com o nosso Contrato de Usuário e com as leis aplicáveis. É possível solicitar registros ou informações da MEXC Global diretamente através deste sistema ou enviar sua solicitação e documentos comprovativos para legal@mexc.com.

Sou um policial ou funcionário do governo autorizado conduzindo uma investigação, e esta é uma solicitação oficial.

Advertência: As solicitações à MEXC Global através deste sistema só podem ser feitas por entidades governamentais autorizadas a obter provas com procedimentos legais oficiais, de acordo com as leis aplicáveis. Solicitações não autorizadas estarão sujeitas a processo judicial. Ao solicitar acesso, estará reconhecendo que é um funcionário do governo fazendo uma solicitação em caráter oficial. Para maiores informações, revise as Diretrizes para a aplicação da lei