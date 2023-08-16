P3: Como a liquidação é acionada?

A MEXC adota o mecanismo de gerenciamento de risco consistente com os principais Futuros Perpétuos:

1) O sistema monitora continuamente a taxa de margem de manutenção.

2) A margem é calculada com base no seu preço justo.

3) Se a taxa de margem cair abaixo do limite de liquidação pré-definido, o sistema acionará automaticamente a liquidação para limitar perdas potenciais.