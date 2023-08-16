<p>1)Você reconhece e concorda que a MEXC não será responsável por quaisquer perdas e danos causados por qualquer uma das seguintes circunstâncias:</p><article><p>a)Perda de lucros, perda de dados, perda de oportunidades, danos intangíveis ou quaisquer danos decorrentes de eventos de Força Maior.</p><p>b) A MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que um Seguidor específico e transações específicas podem estar violando a lei aplicável ou este Contrato ou outros Documentos Legais, incluindo, entre outros, a realização de atividades de negociação proibidas (incluindo, entre outros, comportamento de negociação manipulador ou abusivo), informações fraudulentas ou incorretas foram fornecidas durante o processo de abertura de conta ou você não agiu de boa-fé ao usar nossos Serviços.</p><p>c)A MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que a conduta do Seguidor na Plataforma é suspeita de ser ilegal ou imprópria, incluindo, entre outros, a realização de atividades de negociação proibidas (incluindo, entre outros, comportamento de negociação manipulador ou abusivo), informações fraudulentas ou incorretas foram fornecidas durante o processo de abertura de conta ou você não agiu de boa-fé ao usar nossos Serviços.</p><p>d)Perdas ou custos incorridos pela compra ou aquisição de quaisquer dados, informações ou transações por meio do Serviço.</p><p>e) Sua má interpretação ou incompreensão dos Serviços, qualquer perda parcial ou total causada por sua participação direta ou indireta em relação aos Serviços e a este Contrato.</p></article><p>2)Você reconhece e concorda que há riscos relacionados à função dos Serviços, incluindo, entre outros, operações de negociação automáticas nas quais sua conta pode iniciar e encerrar transações sem sua intervenção manual.</p><p>3)YVocê reconhece e concorda que a MEXC não garante o sucesso de qualquer operação copiada ou o fato de que a operação copiada será copiada para a conta do Seguidor. O trade copiado poderá não ser copiado com sucesso por diversos motivos, incluindo, entre outros, o não cumprimento do valor mínimo de trading copiado, o não cumprimento do índice de garantia exigido, o acionamento de medidas de controle de risco e outras circunstâncias que violem, ou sejam de outra forma prescritas, por este Contrato e/ou pelos Documentos Legais.</p><p>4)Você reconhece e concorda que poderá ocorrer um atraso nos Serviços e que você incorrerá em perdas e/ou custos, e que os Serviços poderão falhar.</p><p>5)Os serviços de gerenciamento de investimentos ficam a seu critério. Observe que, caso decida usar os Serviços para copiar traders específicos e/ou seguir estratégias de negociação específicas, considera-se que você considerou a sua situação financeira geral, incluindo o planejamento financeiro, e entende que o uso da função dos Serviços é extremamente especulativo, e a perda em que você pode incorrer pode ser maior que a do Trader. O Trader pode fazer tanto negociações lucrativas quanto perdedoras.</p><p>6)Os Serviços aqui fornecidos são apenas para a sua referência. Caso tome uma decisão de investimento com base nas informações fornecidas na Plataforma ou nas informações obtidas por meio dos Serviços, você assumirá o seu próprio risco.</p><p>7)Você deve fazer pesquisas e julgamentos independentes antes de tomar uma decisão de investimento. Você deve determinar de forma independente se o seu investimento, estratégia ou quaisquer outros produtos e serviços atendem às suas próprias necessidades com base nos seus objetivos de investimento e condições pessoais e financeiras.</p><p>8)Você será o único responsável pelas perdas causadas pela execução automática de operações usando a função dos Serviços.</p><p>9)Todas as informações contidas na Plataforma têm como objetivo fornecer dinâmica de negociação e serviços de informação para Traders e Seguidores. Esta Plataforma não fornece nenhuma forma de consultoria de investimento e não implica o fornecimento de tais informações ou funções de nenhuma forma. Você deverá conduzir pesquisas independentes e tomar decisões de investimento independentes sobre as informações coletadas por meio desta Plataforma ou da função de Serviços.</p><p>10)Você concorda e aceita que os motivos a seguir, sem limitação, podem causar falha na execução dos Serviços:</p><article><p>a)O número de seguidores do trader atingiu o limite superior;</p><p>b)O Trader deixou de operar;</p><p>c)Seu status atual é de Trader;</p><p>d)Não há ativos ou fundos na sua conta; e</p><p>e)O limite de ordens do Trader atingiu o limite superior.</p></article><p>Tomaremos medidas razoáveis para monitorar o desempenho de qualquer Trader no âmbito da funcionalidade dos Serviços. Reservamo-nos o direito de pausar, interromper ou impedir que qualquer Trader seja copiado na funcionalidade dos Serviços.</p><p>A MEXC se reserva expressamente todos os direitos para a explicação final deste Contrato dentro do escopo da lei.</p>