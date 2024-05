O que são os Futuros de ZKF?

O mercado de futuros de ZKF são contratos legais de compra ou venda ZKF em uma data futura.

O mercado de futuros de ZKF é uma representação especial do contrato da cripto ZKF e a liquidação real de ZKF (ou dinheiro) acontecerá no futuro - quando o contrato for exercido

O mercado de futuros de ZKF é frequentemente usado para se proteger contra mudanças de preços do próprio ZKF. Por outro lado, permite que os investidores especulem utilizando a tendência subjacente do ativo. Para simplificar, é possível comprar futuros (comprar long) de ZKF e se espera que o preço da cripto suba e quando se pensa que o preço vai cair, você toma uma posição short (comprar short) para reduzir o impacto das perdas.