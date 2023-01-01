Deposite para ganhar uma parte do bônus de -- USDT
Acumule uma transferência líquida válida de pelo menos -- USDT para sua conta de futuros para participar do evento de compartilhamento do prêmio. Quanto mais participantes, maior o prêmio!
Participe do check-in de negociação de futuros e ganhe uma parte do bônus de -- USDT
Faça o check-in automaticamente ao atingir um volume diário de negociação de futuros de -- USDT. As recompensas são limitadas e distribuídas por ordem de chegada!
Lembrete de check-in
Atenda aos requisitos de negociação e ganhe uma parte de -- USDT
Acumule o volume de negociação especificado durante o período do evento para se qualificar para recompensas aleatórias correspondentes. Quanto mais você negociar, maiores são as recompensas!
Volume de Negociação (USDT)
Bônus de recompensa (USDT)
Regras do Evento

1. Este evento é exclusivo para usuários especialmente convidados que receberam e-mails oficiais do evento ou outras notificações da MEXC.

2. Os depósitos líquidos da conta de futuros deve atender às condições do evento por pelo menos dois dias. O valor de depósito válido na conta de futuros = valor de entrada durante o período do evento - valor de saída durante o período do evento.

3. Completar o volume de negociação de futuros especificado em um único dia é considerado um check-in bem-sucedido. Após concluir o check-in do dia, você poderá atualizar seu check-in no dia seguinte e continuar fazendo check-ins. As atualizações são renovadas de acordo com o fuso horário UTC+8. Check-ins contínuos ao longo de vários dias acumularão dias consecutivos de check-in. As recompensas serão distribuídas com base no maior número de dias consecutivos de check-in acumulados durante o período do evento e não podem ser acumuladas.

4. As recompensas de incentivo à negociação serão calculadas com base no volume de negociação de futuros com taxas de negociação > 0 durante o período do evento. A criptomoeda negociada não é limitada, e as recompensas serão distribuídas de acordo com o maior nível para o qual você é elegível.

5. As recompensas do evento serão distribuídas na forma de bônus para a conta de futuros em até 3 dias úteis após o término do evento. O bônus tem um período de validade de 7 dias.

6. A MEXC se reserva o direito de desqualificar participantes do evento que se envolvam em atividades desonestas ou abusivas durante o período do evento. Essas atividades incluem registro em massa de contas para obter bônus adicionais e quaisquer outras atividades associadas a fins ilegais, fraudulentos ou prejudiciais, como spam de volume malicioso ou trapaça.

7. A MEXC se reserva o direito de modificar o evento ou suas regras a qualquer momento. Se forem feitos ajustes, nenhum aviso adicional será fornecido.

8. A MEXC se reserva o direito de interpretação final para este evento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.