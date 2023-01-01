countdown-iconO evento termina em
Desembrulhe a magia do Natal com cada prenda!

A cada 0 pontos, você ganha uma chance de desbloquear uma prenda de Natal com recompensas incríveis!

          Desafio de progresso para novatos
          Tabela de classificação de Natal
          Pontos de montão, todos os dias, toda semana!
          Conclua as tarefas designadas durante o período do evento para ganhar pontos!
          Inscreva-se no evento
          Deposite ≥ 0 USDT dentro de sete dias após a inscrição
          Conclua sua primeira negociação de Futuros
          Tarefas semanais

          Dias de negociação de futuros nesta semana

          Volume de negociação de futuros esta semana

          Pontos est. nesta semana

          Última atualização: -- A cada semana, apenas a maior recompensa em pontos das tarefas semanais concluídas será distribuída automaticamente.

          Termos e Condições

          1. Os usuários devem se inscrever no evento para terem direito às recompensas.

          2. Somente depósitos on-chain, fiduciários e P2P são incluídos no cálculo.

          3. Somente os volumes de negociação de futuros com taxas >0 serão contabilizados (excluindo futuros de stablecoins como USDC/USDT). Todas as estatísticas de negociação serão baseadas no fuso horário UTC+8.

          4. Subcontas, Makers de mercado e contas institucionais não são elegíveis para participar.

          5. As recompensas serão analisadas e distribuídas em até 10 dias úteis após o término do evento. Para recompensas físicas, nossa equipe de atendimento ao cliente entrará em contato diretamente com os vencedores para providenciar a entrega.

          6. Consulte as Instruções de Bônus de Futuros antes de usar seus bônus.

          7. Os participantes devem aderir rigorosamente aos termos de serviço. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar usuários suspeitos de wash trading, cadastro em massa de contas, auto-negociação ou manipulação de mercado durante o evento.

          8. A MEXC reserva-se o direito de modificar os termos deste evento sem aviso prévio.

          9. A MEXC reserva-se o direito de interpretação final deste evento. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente.

