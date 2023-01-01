Termos e Condições

1. Os usuários devem se inscrever no evento para terem direito às recompensas.

2. Somente depósitos on-chain, fiduciários e P2P são incluídos no cálculo.

3. Somente os volumes de negociação de futuros com taxas >0 serão contabilizados (excluindo futuros de stablecoins como USDC/USDT). Todas as estatísticas de negociação serão baseadas no fuso horário UTC+8.

4. Subcontas, Makers de mercado e contas institucionais não são elegíveis para participar.

5. As recompensas serão analisadas e distribuídas em até 10 dias úteis após o término do evento. Para recompensas físicas, nossa equipe de atendimento ao cliente entrará em contato diretamente com os vencedores para providenciar a entrega.

6. Consulte as Instruções de Bônus de Futuros antes de usar seus bônus.

7. Os participantes devem aderir rigorosamente aos termos de serviço. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar usuários suspeitos de wash trading, cadastro em massa de contas, auto-negociação ou manipulação de mercado durante o evento.

8. A MEXC reserva-se o direito de modificar os termos deste evento sem aviso prévio.

9. A MEXC reserva-se o direito de interpretação final deste evento. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente.