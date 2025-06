XRP

O Ripple é a moeda base da rede Ripple, que pode circular por toda a rede Ripple. Possui um fornecimento total de 100 bilhões e está diminuindo gradualmente à medida que o número de transações aumenta. A empresa operadora da Ripple é a Ripple Labs (anteriormente OpenCoin). A moeda Ripple é a única moeda comum no sistema Ripple. É diferente de outras moedas no sistema. Por exemplo, CNY e USD não podem ser resgatados em todos os gateways. Em outras palavras, o CNY emitido pelo gateway A só pode ser resgatado no gateway A, não no gateway B. Caso contrário, terá de convertê-lo em CNY do gateway B através de uma ordem pendente do sistema Ripple. No entanto, o Ripple não tem tais restrições. É universal no sistema Ripple. O Ripple (XRP), tal como o Bitcoin, é uma moeda digital baseada em matemática e criptografia. Mas, ao contrário do Bitcoin, que não tem uma utilidade real, o XRP desempenha o papel de ligação e possui uma função de garantia de segurança no sistema Ripple. A garantia de segurança é indispensável, o que requer que o gateway que participa neste protocolo detenha uma pequena quantidade de XRP.

Nome da criptoXRP

ClassificaçãoNo.4

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0392%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.86%

Fornecimento circulante58,938,652,386

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total99,986,013,292

Taxa circulante0.5893%

Data de emissão2011-04-18 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.005874 USDT

Máximo histórico3.841939926147461,2018-01-04

Menor preço0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain públicaXRP

