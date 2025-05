VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Nome da criptoVALOR

ClassificaçãoNo.2723

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante50,297,124

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total75,000,000

Taxa circulante0.5029%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico10.549191434,2019-04-20

Menor preço0.00144212392402856,2025-05-15

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoSMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.