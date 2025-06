TRX

TRON: Decentralizar a Web O TRON está dedicado a construir a infraestrutura para uma Internet verdadeiramente descentralizada. O Protocolo TRON é um dos maiores sistemas operacionais baseados em blockchain do mundo, oferecendo escalabilidade, alta disponibilidade e suporte de computação de alto rendimento (HTC), que servem como base para todas as aplicações descentralizadas no ecossistema TRON. Além disso, ele proporciona melhor compatibilidade com contratos inteligentes do Ethereum por meio de uma plataforma inovadora e modular de contratos inteligentes. Desde 24 de julho de 2018, o TRON adquiriu a BitTorrent Inc., uma empresa de tecnologia da Internet sediada em São Francisco. A BitTorrent projeta tecnologias distribuídas que escalam de forma eficiente, mantêm a inteligência na ponta e garantem que criadores e consumidores mantenham o controle de seu conteúdo e dados. Mensalmente, mais de 170 milhões de pessoas utilizam produtos desenvolvidos pela BitTorrent Inc., cujos protocolos movimentam cerca de 40% do tráfego da Internet mundial diariamente. Atualmente, o TRON é um dos maiores sistemas operacionais baseados em blockchain do mundo, com mais de 100 milhões de usuários.

Nome da criptoTRX

ClassificaçãoNo.8

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0079%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,41%

Fornecimento circulante94 823 050 021,35872

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total94 823 043 410,24432

Taxa circulante%

Data de emissão2017-07-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0,0015 USDT

Máximo histórico0.44067471530141733,2024-12-03

Menor preço0.001091259997338057,2017-09-15

Blockchain públicaTRX

