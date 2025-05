SUPFRIEND

SuperFriend is a developer-focused cryptocurrency that integrates tokenomics with AI-powered visualization. It enables users to interact with codebases conversationally and intuitively, making it easier to explore, understand, and manage software projects. Whether you're onboarding a new repo or maintaining legacy code, SuperFriend streamlines comprehension and boosts productivity.

Nome da criptoSUPFRIEND

ClassificaçãoNo.

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo0

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico,

Menor preço,

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoSuperFriend is a developer-focused cryptocurrency that integrates tokenomics with AI-powered visualization. It enables users to interact with codebases conversationally and intuitively, making it easier to explore, understand, and manage software projects. Whether you're onboarding a new repo or maintaining legacy code, SuperFriend streamlines comprehension and boosts productivity.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por e não devem ser considerados como conselhos de investimento.