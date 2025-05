SPLAT

SPLAT is a blockchain-based meme coin designed to support intelligent trading terminals. The project emphasizes its unique personalized trading assistant and provides users with an interactive community that encourages creativity and participation.

Nome da criptoSPLAT

ClassificaçãoNo.

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo0

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico,

Menor preço,

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoSPLAT is a blockchain-based meme coin designed to support intelligent trading terminals. The project emphasizes its unique personalized trading assistant and provides users with an interactive community that encourages creativity and participation.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por e não devem ser considerados como conselhos de investimento.