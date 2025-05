SPICE

$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively-modular sci-fi RPG shooter launched episodically— it’s a full-blown web3 gaming 'Cult' where AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production that makes entertainment more immersive than ever. Not just a game, a movement.

Nome da criptoSPICE

ClassificaçãoNo.

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo0

Fornecimento total69,420,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico,

Menor preço,

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

