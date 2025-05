RED

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Nome da criptoRED

ClassificaçãoNo.335

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.51%

Fornecimento circulante280,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total597,000,000

Taxa circulante0.28%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.4560272855118426,2025-03-03

Menor preço0.30823495446951454,2025-04-18

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoRedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.