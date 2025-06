PEPE

Pepe tá cansado de ver todo mundo jogando "batata quente" com as infinitas cópias de Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki e Moon Inu. Os Inu já tiveram seu momento. Agora é a vez do meme mais famoso do mundo assumir o trono como rei dos memes. Pepe chegou pra tornar as memecoins épicas de novo. Lançado no stealth, sem presale, zero taxas, LP queimado e contrato renunciado, o $PEPE é a moeda do povo, pra sempre. Movido por pura força memética, deixa o $PEPE te mostrar o caminho. Em Lord Kek, nós confiamos.

Nome da criptoPEPE

ClassificaçãoNo.28

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0013%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante420,689,899,653,543.56

Fornecimento máximo420,690,000,000,000

Fornecimento total420,689,899,653,543.56

Taxa circulante0.9999%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000028247247045764,2024-12-09

Menor preço0.000000000010627701,2023-04-14

Blockchain públicaETH

