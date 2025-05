ORBA

$ORBA is the native token powering the Orbital Assets (ORBA) ecosystem — a platform revolutionizing Real-World Asset (RWA) tokenization. Holders of $ORBA can participate in governance, access premium tokenization services, and benefit from the growth of the decentralized asset management economy. As real-world assets like real estate, commodities, and intellectual property are digitized on ORBA, $ORBA plays a central role in facilitating transactions, rewarding participants, and securing the network.

Nome da criptoORBA

ClassificaçãoNo.

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo0

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico,

Menor preço,

Blockchain públicaBSC

