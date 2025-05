OPAIUM

Opaium is a music label operating as a DAO (Decentralized Autonomous Organization), leveraging governance to make collective decisions on signing artists, defining terms, managing distribution, streaming, handling rights, and more. Tokens in the developer wallet will be allocated for the DAO treasury.

Nome da criptoOPAIUM

ClassificaçãoNo.

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo0

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico,

Menor preço,

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoOpaium is a music label operating as a DAO (Decentralized Autonomous Organization), leveraging governance to make collective decisions on signing artists, defining terms, managing distribution, streaming, handling rights, and more. Tokens in the developer wallet will be allocated for the DAO treasury.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por e não devem ser considerados como conselhos de investimento.