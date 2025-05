OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Nome da criptoOBT

ClassificaçãoNo.604

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.32%

Fornecimento circulante3,100,000,000

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.31%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03263069868224823,2025-03-14

Menor preço0.007565967486990499,2025-02-18

Blockchain públicaARB

ApresentaçãoOrbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.