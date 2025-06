MANTIS

Mantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

Nome da criptoMANTIS

ClassificaçãoNo.9246

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.058329547016077815,2025-02-21

Menor preço0.005073399964631568,2025-06-19

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoMantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.