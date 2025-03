GASP

Gasp is a cross-chain swap protocol and the first DEX for the EigenLayer ecosystem, operating as a multi-settlement L2 secured by Ethereum with restaked security. Trade BTC, SOL, and any connected L1/L2 tokens.

Nome da criptoGASP

Fornecimento total1,000,000,000

Data da emissão--

Fornecimento circulante--

Preço de emissão--