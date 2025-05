FORM1

Form is cutting-edge layer 2 blockchain engineered to seamlessly merge social engagement with decentralized finance. The Form blockchain natively incentivizes social bonding curve applications like launchpads and AI agents with FORM and Form points while evolving the SocialFi category. Form is a single-purpose ecosystem built to decentralized the SocialFi asset class.

Nome da criptoFORM1

ClassificaçãoNo.3740

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo5,000,000,000

Fornecimento total5,000,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.006162330908557581,2025-03-23

Menor preço0.000075767166556216,2025-05-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

