BNBCOIN

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) is a BNB Chain community token that celebrates the resilience and humor of crypto investors, uniting everyone who's just barely not broke but still in the game.

Nome da criptoBNBCOIN

ClassificaçãoNo.

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo0

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico,

Menor preço,

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoBARELY NOT BROKE ($BNBCON) is a BNB Chain community token that celebrates the resilience and humor of crypto investors, uniting everyone who's just barely not broke but still in the game.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por e não devem ser considerados como conselhos de investimento.