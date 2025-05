BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Nome da criptoBFTOKEN

ClassificaçãoNo.2096

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.77%

Fornecimento circulante32,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.032%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.08334376693291244,2025-05-07

Menor preço0.021884641327663247,2025-05-23

Blockchain públicaETH

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.