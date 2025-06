BEE

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

Nome da criptoBEE

ClassificaçãoNo.1670

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.81%

Fornecimento circulante125,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.125%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.06429503090179263,2025-06-18

Menor preço0.013772151575412053,2025-06-20

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

