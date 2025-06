BEER2

Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience.

Nome da criptoBEER2

ClassificaçãoNo.3341

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0

Fornecimento circulante--

Fornecimento máximo888,888,871,749

Fornecimento total8,888,888,888,882

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000059348719763822,2025-05-29

Menor preço0.00002124900493636,2025-05-28

Blockchain públicaSOL

