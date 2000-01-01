Receba uma posição de Futuros de valor equivalente após depósito bem-sucedido
Cartão de crédito/débito
Depósito em moeda fiduciária
Transferência bancária
Reivindique o bônus de futuros e abra uma posição
Após concluir o pagamento, resgate seu bônus de Futuros e abra uma posição. Você pode selecionar o par de negociação e a direção.
Regras do evento
Regras de distribuição de recompensas
• Apenas depósitos em moeda fiduciária feitos por cartão de crédito/débito, transferência bancária ou depósito fiduciário são elegíveis. Pagamentos de terceiros e transferências internas não são suportados.
• As recompensas serão convertidas em USDT com base no valor equivalente em USDT no momento da conclusão da ordem (e não no momento da colocação da ordem).
• Distribuição das recompensas termina em: ()
• Para participar do evento, o montante mínimo da ordem deve ser superior a 100 USDT.
• O montante mínimo da ordem de Futuros deve ser atendido para reivindicar a recompensa. A reivindicação será malsucedida caso esse requisito não seja cumprido.
• Após a reivindicação, os usuários recebem um bônus equivalente a 2% do depósito (máximo de 500 USDT), que abrirá automaticamente uma posição no modo de Margem Isolada a preço de mercado em um dos seis pares de Futuros USDT-M.
• Usuários com posições abertas ou ordens pendentes no mesmo par não podem reivindicar. Verifique sua carteira de Futuros antes de reivindicar.
Regras para uso de posições de airdrop de Futuros
1.Reivindique airdrop de posição de Futuros na página do evento e então vá para a página de negociação de Futuros para visualizá-la imediatamente.
2.Os usuários podem adicionar margem ao airdrop de posição para ampliar os lucros potenciais, definir ordens de TP/SL para ele ou encerrar a posição. Após o fechamento, se o airdrop de posição gerar lucro, o PNL realizado será creditado na conta de Futuros do usuário, enquanto a margem restante do airdrop será automaticamente revogada. Caso o airdrop de posição resulte em prejuízo (sem adicionar margem), a perda máxima ficará limitada ao próprio airdrop de posição. Para mais detalhes, consulte as diretrizes oficiais./pt-PT/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Regras de verificação
1. Os usuários devem realizar depósitos utilizando seu próprio método de pagamento. Para depósitos via transferência bancária, certifique-se de que o código de referência seja inserido corretamente.
2. A MEXC implementa rigorosos procedimentos de verificação para todos os usuários. Qualquer uso de manipulação técnica - incluindo, mas não se limitando a scripts eletrônicos, bots, operações repetitivas ou registros automatizados de conta - resultará em desqualificação imediata. Essa política será aplicada estritamente, mesmo que tais métodos sejam utilizados apenas em determinadas etapas do cadastro ou da participação. Além disso, usuários que se envolverem em práticas enganosas de SEO, especialmente visando palavras-chave como "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" ou "MEXC OTC", também serão desqualificados do evento.
3. A MEXC reserva-se o direito de interpretar os termos finais deste evento e tomar as medidas adequadas contra atividades maliciosas ou abuso da plataforma.
4. Todos os usuários participantes devem aderir estritamente aos Termos de Serviço da MEXC. A MEXC reserva-se o direito de desqualificar usuários que se envolvam em atividades fraudulentas ou abusivas durante o evento, incluindo o registro de múltiplas contas ou qualquer atividade relacionada a propósitos ilegais ou fraudulentos.
5. A MEXC reserva-se o direito de interpretação final destes termos. Observe que estes termos podem ser revisados ou o evento pode ser cancelado sem aviso prévio. Os usuários são incentivados a se manter atualizados sobre os termos mais recentes do evento.
6. Estes termos serão considerados parte integrante do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade da MEXC. Em caso de qualquer conflito, estes termos terão precedência.