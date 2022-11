2. O tempo de stake do ETH deverá ser de 1 a 2 anos e o ETH final será totalmente convertido em ativos da rede principal relacionada ao ETH2.0, no qual será determinado pelo progresso de desenvolvimento e eventos relacionados do ETH2.0. Participe cuidadosamente

1. Com base nas regras da rede do ETH 2.0, o stake de ETH é uma operação única e não pode ser recuperada

Perguntas frequentes (FAQ)

O que é ETH 2.0? ETH 2.0 é a última de quatro fases do desenvolvimento da ETH: Fronteira, Homestead, Metrópolis, e Sereidade. As três primeiras fases são o período ETH 1.0, enquanto a quarta fase, ETH 1.0, é oficialmente atualizada para ETH 2.0, que passará de um mecanismo de consenso de prova de PoW para um mecanismo de prova de PoS.

Por que é preciso atualizar para ETH 2.0 1. Melhorar a escalabilidade ETH1.0 suporta apenas cerca de 15 transações por segundo. ETH2.0 será eventualmente dividida em 64 (e possivelmente mais) frações, o que teoricamente poderia permitir à rede completar até milhares ou mesmo dezenas de milhares de transações por segundo.

2. Sustentabilidade ambiental Atualmente, a ETH ainda usa o mecanismo de consenso mais comum à prova de trabalho PoW para operar e manter a segurança da rede. Embora o modelo PoW tenha certas vantagens em garantir segurança e descentralização, é um preço para nós que mantêm a segurança da rede. No final, apenas um nó encontrará o valor de hash correto, terá o direito de manter contas e recompensas, mas todos os nós participantes do mundo pagaram muito poder de computação e eletricidade. Este modelo não é apenas ineficiente, mas também para recursos ambientais, um desperdício. Após a atualização para o mecanismo de consenso à prova de equidade PoS, a ETH não dependerá mais de uma grande quantidade de poder de computação e eletricidade para manter e operar a rede, mas dependerá da verificação de direitos de moeda para criar blocos e transações na cadeia.

Roteiro de desenvolvimento do ETH2.0 Como o ETH 1.0, o ETH 2.0 será dividido em vários estágios. Os mais importantes são os três primeiros estágios: estágio 0, estágio 1 e estágio 2.

Fase 0: Beacon chain A beacon chain será introduzida dentro da rede do ETH 2.0 no estágio 0, beacon chain é uma nova blockchain na rede ETH 2.0, que assume a função de permitir que os validadores participem no sistema de stake e assim rodem e mantenham a rede. É o centro de comando e controle do ecossistema ETH 2.0. A rede ETH 2.0 neste estágio não oferece suporte a funções como contratos inteligentes, transferências de ativos e outras funções, apenas suporta a execução de procedimentos de verificação, portanto os usuários não poderão transferir os seus ativos para a bolsa neste estágio.

Estágio 1: Fragmentação O objetivo da fase 1 é principalmente a integração das cadeias divididas, onde ETH 1.0 será fundida com ETH 2.0. As cadeias de fragmentação são um mecanismo de escala para a rede ETH, onde a cadeia de bloqueio ETH é dividida em 64 cadeias diferentes e as tarefas de processamento de dados são atribuídas a muitos nós a serem processados em paralelo. Cada cadeia dividida é como uma via de desvio na espinha dorsal congestionada da rede ETH, permitindo um aumento significativo do poder de processamento da rede, resultando num maior rendimento. Ver o roteiro fragmentado.

Estágio 2: Execução Atualmente a definição e as funções da Fase 2 ainda estão sendo exploradas ativamente. O que se sabe é: a Fase 2 vai melhorar de forma abrangente a função de fragmentação. Cada fragmento gerenciará uma máquina virtual (EVM) baseada em eWASM (ETH WASM), compatível com contratos inteligentes, Ele também oferece suporte a funções como transferência, retirada de dinheiro e transferência de cross-shard, conclui a fusão de ETH 1.0 e ETH 2.0 e termina completamente o uso do mecanismo de consenso à prova de trabalho PoW.

Fonte da imagem: https://eth2.ethereum.cn/

O eWASM (ETH WASM) é a solução de ETH 2.0 para o problema de congestionamento causado pela própria máquina virtual Ethernet (EVM). A EVM é responsável pelo estado interno da rede ETH e por todos os seus cálculos, e tem um impacto significativo na velocidade de execução das tarefas e na disponibilidade global da rede. O eWASM é um conjunto de instruções padrão aberto da comunidade W3C desenvolvido pelos principais engenheiros da Google, Microsoft, Apple e outros. Suporta linguagens de programação tradicionais tais como C/C++ e processamento de dados de 64 bits para aumentar a velocidade e o rendimento do processamento da rede e melhorar a segurança e a disponibilidade.