O dólar sintético da Ethena, o USDe, tem como objetivo oferecer uma solução cripto-nativa estável, escalável e resistente à censura. Diferente das stablecoins tradicionais que dependem de reservas em moeda fiduciária, o USDe mantém uma paridade flexível com o dólar americano por meio de um mecanismo de hedge delta em mercados de derivativos. O USDe é totalmente lastreado on-chain, com transparência total, e pode ser livremente integrado em todo o ecossistema DeFi.
Os usuários devem manter um mínimo de 0.1 USDE em sua conta Spot para participar deste evento. Não é necessário inscrição manual, staking ou bloqueio.
Os juros serão calculados a partir do dia em que o saldo mínimo na conta Spot do usuário atingir 0.1 USDE (T). Os juros começarão a acumular a partir de T+1. A primeira distribuição de juros ocorrerá no dia seguinte (T+2) e continuará sendo creditada diariamente na conta Spot do usuário, desde que ele atenda aos requisitos de elegibilidade.