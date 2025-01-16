O dólar sintético da Ethena, o USDe, tem como objetivo oferecer uma solução cripto-nativa estável, escalável e resistente à censura. Diferente das stablecoins tradicionais que dependem de reservas em moeda fiduciária, o USDe mantém uma paridade flexível com o dólar americano por meio de um mecanismo de hedge delta em mercados de derivativos. O USDe é totalmente lastreado on-chain, com transparência total, e pode ser livremente integrado em todo o ecossistema DeFi.