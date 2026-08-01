Qual é o preço em tempo real de Zypher Network hoje?

O preço atual de Zypher Network está em R$0.0118093025148442020000, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para POP?

POP foi negociado entre R$0.0117347840179098525000 e R$0.0118393705028473020000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Zypher Network está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica POP está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que POP está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Zypher Network?

Com uma capitalização de mercado de R$16997874.61530980880000, Zypher Network ocupa a posição #1839, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial POP tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Zypher Network se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.0612095034045373470000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de POP?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (1439583333.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Artificial Intelligence (AI),Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2),Binance Alpha Spotlight e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.