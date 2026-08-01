Preço de ZynCoin hoje

O preço ao vivo de ZynCoin (ZYN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZYN para USD é de $ 0 por ZYN.

ZynCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 410,244, com um fornecimento em circulação de 903.82M ZYN. Nas últimas 24 horas, ZYN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.173802, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZYN movimentou-se -0.22% na última hora e +4.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.29.

Informações de mercado de ZynCoin (ZYN)

Capitalização de mercado $ 410.24K$ 410.24K $ 410.24K Volume (24h) $ 5.29$ 5.29 $ 5.29 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 410.24K$ 410.24K $ 410.24K Fornecimento Circulante 903.82M 903.82M 903.82M Fornecimento total 903,820,451.875591 903,820,451.875591 903,820,451.875591

A capitalização de mercado atual de ZynCoin é $ 410.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.29. A oferta em circulação de ZYN é 903.82M, com um fornecimento total de 903820451.875591. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 410.24K.