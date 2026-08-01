Preço de ZygoSwap hoje

O preço ao vivo de ZygoSwap (ZSWAP) hoje é $ 0, com uma variação de 3.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZSWAP para USD é de $ 0 por ZSWAP.

ZygoSwap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 387,468, com um fornecimento em circulação de 1.00B ZSWAP. Nas últimas 24 horas, ZSWAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00450031, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZSWAP movimentou-se -0.14% na última hora e -7.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 35.05K.

Informações de mercado de ZygoSwap (ZSWAP)

Capitalização de mercado $ 387.47K$ 387.47K $ 387.47K Volume (24h) $ 35.05K$ 35.05K $ 35.05K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 387.47K$ 387.47K $ 387.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZygoSwap é $ 387.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 35.05K. A oferta em circulação de ZSWAP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 387.47K.