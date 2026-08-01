Preço de Zuzalu Inu hoje

O preço ao vivo de Zuzalu Inu (ZUZALU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZUZALU para USD é de $ 0 por ZUZALU.

Zuzalu Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,225, com um fornecimento em circulação de 1.00B ZUZALU. Nas últimas 24 horas, ZUZALU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03370959, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZUZALU movimentou-se +0.01% na última hora e -1.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zuzalu Inu (ZUZALU)

Capitalização de mercado $ 67.23K$ 67.23K $ 67.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.23K$ 67.23K $ 67.23K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zuzalu Inu é $ 67.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZUZALU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.23K.