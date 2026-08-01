Preço de zuzalu hoje

O preço ao vivo de zuzalu (ZUZALU) hoje é $ 0, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZUZALU para USD é de $ 0 por ZUZALU.

zuzalu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,066,604, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T ZUZALU. Nas últimas 24 horas, ZUZALU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZUZALU movimentou-se -- na última hora e -1.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de zuzalu (ZUZALU)

Capitalização de mercado $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de zuzalu é $ 1.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZUZALU é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.07M.