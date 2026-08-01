Preço de Zoof Wallet hoje

O preço ao vivo de Zoof Wallet (ZOOF) hoje é $ 0, com uma variação de 2.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZOOF para USD é de $ 0 por ZOOF.

Zoof Wallet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,645, com um fornecimento em circulação de 1.00B ZOOF. Nas últimas 24 horas, ZOOF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00290166, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZOOF movimentou-se -0.31% na última hora e +11.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zoof Wallet (ZOOF)

Capitalização de mercado $ 42.65K$ 42.65K $ 42.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.65K$ 42.65K $ 42.65K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zoof Wallet é $ 42.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZOOF é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.65K.