Preço de Zoe hoje

O preço ao vivo de Zoe (ZOE) hoje é $ 0, com uma variação de 3.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZOE para USD é de $ 0 por ZOE.

Zoe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 111,532, com um fornecimento em circulação de 80.00B ZOE. Nas últimas 24 horas, ZOE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZOE movimentou-se +0.01% na última hora e -9.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zoe (ZOE)

Capitalização de mercado $ 111.53K$ 111.53K $ 111.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 139.42K$ 139.42K $ 139.42K Fornecimento Circulante 80.00B 80.00B 80.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zoe é $ 111.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZOE é 80.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 139.42K.