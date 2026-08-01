Preço de ZKWASM hoje

O preço ao vivo de ZKWASM (ZKWASM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZKWASM para USD é de $ 0 por ZKWASM.

ZKWASM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,747, com um fornecimento em circulação de 50.59M ZKWASM. Nas últimas 24 horas, ZKWASM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.128216, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZKWASM movimentou-se -0.10% na última hora e -24.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.09.

Informações de mercado de ZKWASM (ZKWASM)

Capitalização de mercado $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Volume (24h) $ 20.09$ 20.09 $ 20.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 845.06K$ 845.06K $ 845.06K Fornecimento Circulante 50.59M 50.59M 50.59M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZKWASM é $ 42.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.09. A oferta em circulação de ZKWASM é 50.59M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 845.06K.