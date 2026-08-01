Preço de zkSwap Finance hoje

O preço ao vivo de zkSwap Finance (ZF) hoje é $ 0, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZF para USD é de $ 0 por ZF.

zkSwap Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 223,300, com um fornecimento em circulação de 658.83M ZF. Nas últimas 24 horas, ZF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.08972, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZF movimentou-se +0.60% na última hora e -7.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.64K.

Informações de mercado de zkSwap Finance (ZF)

Capitalização de mercado $ 223.30K$ 223.30K $ 223.30K Volume (24h) $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 338.94K$ 338.94K $ 338.94K Fornecimento Circulante 658.83M 658.83M 658.83M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de zkSwap Finance é $ 223.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.64K. A oferta em circulação de ZF é 658.83M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 338.94K.