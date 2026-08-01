O que é o zkRace?

zkRace (ex DeRace) é tanto o jogo de corridas de cavalos Web3 de ponta quanto a primeira infraestrutura de ponta baseada em zk-rollup do mundo, feita sob medida para GameFi e alimentada pelo ZERC

O que torna o zkRace único?

O zkRace como jogo é uma combinação de dois mercados em forte crescimento, cada um movimentando bilhões de dólares: jogos eletrônicos e corridas de cavalos, todos unidos pelas tecnologias blockchain e NFT.

A infraestrutura do zkRace, baseada na tecnologia zk-rollup, foi criada para atender todas as necessidades dos jogos Web3, permitindo escalabilidade, transparência e perfeita integração dentro dos projetos GameFi.

Qual é o próximo passo para o zkRace?

Essa tecnologia inovadora está se preparando para acolher outros projetos GameFi que buscam contornar as limitações tradicionais das blockchains. Ao utilizar o ZERC para taxas de transação, esse sistema aumenta significativamente a utilidade e a demanda pelo ZERC, derivadas diretamente de sua aplicação prática.

Para que o zkRace pode ser usado?

O token poderoso do zkRace, o ZERC, está pronto para impulsionar a revolução do GamiFi, oferecendo uma utilidade sem precedentes ao alimentar tanto o jogo quanto a infraestrutura subjacente.

Pioneiro pelo zkRace. Alimentado pelo ZERC. Feito sob medida para GameFi e além.

Qual é o preço atual de zkRace?

zkRace está sendo negociado a R$0.0128216415575952405000, o que representa uma variação de preço de -1.95% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como ZERC se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.95% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se ZERC está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como zkRace está se saindo em comparação com tokens da categoria Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token?

No segmento Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token, ZERC demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de zkRace hoje?

A capitalização de mercado de R$1538598.99144396240000 coloca ZERC no ranking #4187, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0125466196939935525000 e R$0.0130806772742419470000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente ZERC está sendo negociado?

zkRace gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de ZERC?

Com 120000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.