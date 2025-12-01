Preço de Zirodelta hoje

O preço ao vivo de Zirodelta (ZDLT) hoje é $ 0.0012351, com uma variação de 5.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZDLT para USD é de $ 0.0012351 por ZDLT.

Zirodelta ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,235,044, com um fornecimento em circulação de 999.91M ZDLT. Nas últimas 24 horas, ZDLT foi negociado entre $ 0.00123515 (mínimo) e $ 0.00138002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00822159, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZDLT movimentou-se -0.50% na última hora e -13.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zirodelta (ZDLT)

Capitalização de mercado $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,912,512.4728718 999,912,512.4728718 999,912,512.4728718

