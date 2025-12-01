Preço de ZIBA hoje

O preço ao vivo de ZIBA (ZIB) hoje é $ 0.0001767, com uma variação de 8.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZIB para USD é de $ 0.0001767 por ZIB.

ZIBA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 176,636, com um fornecimento em circulação de 1.00B ZIB. Nas últimas 24 horas, ZIB foi negociado entre $ 0.00016183 (mínimo) e $ 0.00018095 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00179616, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000951.

No desempenho de curto prazo, ZIB movimentou-se -0.44% na última hora e +5.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ZIBA (ZIB)

Capitalização de mercado $ 176.64K$ 176.64K $ 176.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 176.64K$ 176.64K $ 176.64K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZIBA é $ 176.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZIB é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 176.64K.