Preço de ZeroX King hoje

O preço ao vivo de ZeroX King (0XK) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 0XK para USD é de -- por 0XK.

ZeroX King ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,477.73, com um fornecimento em circulação de 45.63B 0XK. Nas últimas 24 horas, 0XK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 0XK movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ZeroX King (0XK)

Capitalização de mercado $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Fornecimento Circulante 45.63B 45.63B 45.63B Fornecimento total 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

A capitalização de mercado atual de ZeroX King é $ 7.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 0XK é 45.63B, com um fornecimento total de 45633531711.859085. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.48K.