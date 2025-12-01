Preço de Zentra hoje

O preço ao vivo de Zentra (ZNTR) hoje é --, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZNTR para USD é de -- por ZNTR.

Zentra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,448.83, com um fornecimento em circulação de 1.00B ZNTR. Nas últimas 24 horas, ZNTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZNTR movimentou-se +3.46% na última hora e +0.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zentra (ZNTR)

Capitalização de mercado $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zentra é $ 13.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZNTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.45K.