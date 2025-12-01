Preço de Zen AI hoje

O preço ao vivo de Zen AI (ZENAI) hoje é --, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZENAI para USD é de -- por ZENAI.

Zen AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,116, com um fornecimento em circulação de 997.49M ZENAI. Nas últimas 24 horas, ZENAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00415367, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZENAI movimentou-se +0.57% na última hora e -0.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zen AI (ZENAI)

Capitalização de mercado $ 36.12K$ 36.12K $ 36.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.12K$ 36.12K $ 36.12K Fornecimento Circulante 997.49M 997.49M 997.49M Fornecimento total 997,488,894.140419 997,488,894.140419 997,488,894.140419

A capitalização de mercado atual de Zen AI é $ 36.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZENAI é 997.49M, com um fornecimento total de 997488894.140419. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.12K.