Preço de Zedxion USDZ hoje

O preço ao vivo de Zedxion USDZ (USDZ) hoje é $ 0.849945, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDZ para USD é de $ 0.849945 por USDZ.

Zedxion USDZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,426,352, com um fornecimento em circulação de 8.74M USDZ. Nas últimas 24 horas, USDZ foi negociado entre $ 0.848302 (mínimo) e $ 0.850021 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.75, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.072763.

No desempenho de curto prazo, USDZ movimentou-se -0.00% na última hora e -9.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zedxion USDZ (USDZ)

Capitalização de mercado $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.95B$ 73.95B $ 73.95B Fornecimento Circulante 8.74M 8.74M 8.74M Fornecimento total 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zedxion USDZ é $ 7.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDZ é 8.74M, com um fornecimento total de 87000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.95B.