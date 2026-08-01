Qual é o preço de hoje de ZAYA AI (ZAI)?

O preço em tempo real é R$0.0053873816371421040000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de 7.63%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de ZAI estão em circulação?

A oferta em circulação de ZAI é de 40090520.3034807, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente ZAYA AI?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de ZAI nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de ZAYA AI hoje?

A capitalização de mercado está em R$215983.36915760115000, posicionando ZAYA AI na posição #7237 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente ZAI está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de ZAYA AI?

A recente variação de preço de 7.63% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci) e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.