Preço de ZARO Coin hoje

O preço ao vivo de ZARO Coin (ZARO) hoje é $ 0.00090503, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZARO para USD é de $ 0.00090503 por ZARO.

ZARO Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 637,944, com um fornecimento em circulação de 704.87M ZARO. Nas últimas 24 horas, ZARO foi negociado entre $ 0.00089707 (mínimo) e $ 0.00093109 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00162395, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00025487.

No desempenho de curto prazo, ZARO movimentou-se -0.37% na última hora e -3.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ZARO Coin (ZARO)

Capitalização de mercado $ 637.94K$ 637.94K $ 637.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 905.05K$ 905.05K $ 905.05K Fornecimento Circulante 704.87M 704.87M 704.87M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZARO Coin é $ 637.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZARO é 704.87M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 905.05K.