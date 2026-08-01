Preço de Zaia by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Zaia by Virtuals (ZAIA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZAIA para USD é de $ 0 por ZAIA.

Zaia by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,921, com um fornecimento em circulação de 1.00B ZAIA. Nas últimas 24 horas, ZAIA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00198746, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZAIA movimentou-se -- na última hora e +1.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Zaia by Virtuals (ZAIA)

Capitalização de mercado $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Zaia by Virtuals é $ 46.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZAIA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.92K.