Preço de Yuzu USD hoje

O preço ao vivo de Yuzu USD (YZUSD) hoje é $ 0.999008, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YZUSD para USD é de $ 0.999008 por YZUSD.

Yuzu USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,487,226, com um fornecimento em circulação de 50.54M YZUSD. Nas últimas 24 horas, YZUSD foi negociado entre $ 0.998788 (mínimo) e $ 0.999897 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.936327.

No desempenho de curto prazo, YZUSD movimentou-se +0.02% na última hora e -0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.29K.

Informações de mercado de Yuzu USD (YZUSD)

Capitalização de mercado $ 50.49M$ 50.49M $ 50.49M Volume (24h) $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.49M$ 50.49M $ 50.49M Fornecimento Circulante 50.54M 50.54M 50.54M Fornecimento total 50,537,699.17029043 50,537,699.17029043 50,537,699.17029043

A capitalização de mercado atual de Yuzu USD é $ 50.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.29K. A oferta em circulação de YZUSD é 50.54M, com um fornecimento total de 50537699.17029043. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.49M.