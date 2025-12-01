Preço de YULI hoje

O preço ao vivo de YULI (YULI) hoje é $ 0.00006176, com uma variação de 10.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YULI para USD é de $ 0.00006176 por YULI.

YULI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 494,102, com um fornecimento em circulação de 8.00B YULI. Nas últimas 24 horas, YULI foi negociado entre $ 0.00006157 (mínimo) e $ 0.00006968 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00367269, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001104.

No desempenho de curto prazo, YULI movimentou-se +0.00% na última hora e +23.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de YULI (YULI)

Capitalização de mercado $ 494.10K$ 494.10K $ 494.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 494.10K$ 494.10K $ 494.10K Fornecimento Circulante 8.00B 8.00B 8.00B Fornecimento total 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

