O que é Yukie (YUKIE)

Yukie is a meme token on the Solana blockchain that encompasses Japanese culture, community and memes. The name 'Yukie' is deeply rooted in Japanese history, carrying meanings that encapsulate joy, purity, and blessings throughout time. Yukie herself is a cute little pomeranian 1kg ball of fur, living life to the fullest and intentionally causing the most havoc on the Solana blockchain since inception.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Yukie (YUKIE) Site oficial

Tokenomics de Yukie (YUKIE)

Compreender a tokenomics de Yukie (YUKIE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YUKIE agora!