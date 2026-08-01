Preço de Yuki Grok Companion hoje

O preço ao vivo de Yuki Grok Companion (YUKI) hoje é $ 0, com uma variação de 13.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUKI para USD é de $ 0 por YUKI.

Yuki Grok Companion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,691.88, com um fornecimento em circulação de 999.74M YUKI. Nas últimas 24 horas, YUKI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YUKI movimentou-se -2.47% na última hora e -34.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yuki Grok Companion (YUKI)

Capitalização de mercado $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,744,153.23958 999,744,153.23958 999,744,153.23958

A capitalização de mercado atual de Yuki Grok Companion é $ 16.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUKI é 999.74M, com um fornecimento total de 999744153.23958. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.69K.